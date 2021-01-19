وزير الخارجية بحكومة بايدن يتعهد بـ«إعادة النظر فورا» في تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 11:25 مساء
آثار دمار خلال غارة في اليمن. (رويترز)

تعهّد أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولي حقيبة الخارجية، الثلاثاء، بـ«إعادة النظر فورا» بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن «منظمة إرهابية» رغم المخاوف من أن يفاقم ذلك الأزمة الإنسانية.

وبحسب «فرانس برس»، قال بلينكن خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ «سنقترح إعادة النظر فورا بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية».

- الأمم المتحدة تحذر من «التداعيات الإنسانية والسياسية» لتصنيف واشنطن الحوثيين «إرهابيين»
- الاتحاد الأوروبي: مخاطر عديدة تنطوي على وضع «الحوثيين» على لائحة الإرهاب
- مدير برنامج الأغذية العالمي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية «حكم إعدام» بحق اليمنيين

وأكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الخميس، أمام مجلس الأمن أن على الولايات المتحدة «أن تلغي» قرارها بتصنيف المتمردين الحوثيين جماعة «إرهابية»، تحت طائلة حصول مجاعة غير مسبوقة في اليمن منذ نحو أربعين عاما.

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