مدير برنامج الأغذية العالمي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية «حكم إعدام» بحق اليمنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 07:48 مساء
ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (أرشيفية: رويترز).

دعا ديفيد بيزلي المدير التنفيدي لبرنامج الأغذية العالمي الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى التراجع عن قرارها بتصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، كما دعا دول الخليج إلى تحمل المسؤولية المالية من أجل توفير احتياجات اليمن.

وقال بيزلي لمجلس الأمن الدولي «نحن نعاني الآن دون إدراج الجماعة (في القائمة السوداء) وبإدراجها ستكون كارثة. سيكون حكم إعدام حرفيا على مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأبرياء في اليمن»، وفق «رويترز».

- الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث «مجاعة غير مسبوقة»
وأكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن أن على الولايات المتحدة «أن تلغي» قرارها بتصنيف المتمردين الحوثيين جماعة «إرهابية»، تحت طائلة حصول مجاعة غير مسبوقة في اليمن منذ نحو أربعين عاما.

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