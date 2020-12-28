بنغلاديش تنقل أفرادا من الروهينغا إلى جزيرة معرضة للفيضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 12:24 مساء
حافلات تنقل أفرادا من الروهينغا إلى جزيرة في خليج البنغال، 28 ديسمبر 2020. (فرانس برس)

بدأت بنغلاديش، اليوم الإثنين، نقل مجموعة ثانية من اللاجئين الروهينغا إلى جزيرة مثيرة للجدل، كونها معرضة لفيضانات في خليج البنغال، رغم معارضة ناشطين حقوقيين.

وتم نقل أكثر من 1600 من هذه الأقلية المسلمة من بورما إلى باشان شار في وقت سابق من هذا الشهر، وقال وزير الخارجية، أ.ك. عبد المؤمن، إن أقل من ألف بقليل كانوا ضمن أحدث دفعة متوجهة إلى ما سمّاه «المنتجع الجميل»، حسب وكالة «فرانس برس».

ونقل أفراد من الروهينغا بحافلات من مخيمات في كوكس بازار، حيث يعيش ما يقرب من مليون لاجئ، إلى ميناء شيتاغونغ من حيث سيتم نقلهم إلى الجزيرة القاحلة.

وقال مؤمن للوكالة الفرنسية: «إنهم ذاهبون طواعية. إنهم متحمسون جدًّا للذهاب إلى باشان شار لأنهم سمعوا من أقاربهم الذين سبقوهم إلى هناك (أنه) مكان ممتاز».

واعتبر أن الجزيرة «أفضل 100 مرة من المخيمات وأن اللاجئين طلبوا أن يتم نقلهم إلى هناك»، مضيفًا: «باشان شار منتجع جميل وممتاز، وبمجرد أن يذهب أي شخص إلى هناك، سيحبه».

لا مستقبل في المخيمات للروهينغا 
وقال رجلان من الروهينغا كانا من ضمن المجموعة الأخيرة للوكالة الفرنسية إنهما ذاهبان إلى الجزيرة طواعية. وأوضح نور كمال وهو من الروهينغا من مخيم كوتوبالانغ أنه سيكون مع أقارب له في باشان شار.

وقال سراج الإسلام إنه ذاهب مع خمسة من أفراد أسرته ولم يجبر على القيام بذلك، مضيفًا: «لا أرى أي مستقبل في المخيمات نظرًا إلى الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضيتنا».

ويعيش ما يقرب من مليون من الروهينغا، معظمهم فروا من هجوم عسكري في بورما المجاورة في 2017، في مخيمات بائسة في جنوب شرق بنغلاديش. ويبدو أن أي عودة إلى بورما غير مرجحة في الوقت الحالي.

وبعد نقل المجموعة الأولى في 4 ديسمبر، قال عديد الروهينغا إنهم تعرضوا للضرب والترهيب للموافقة على الانتقال.

وتريد حكومة بنغلاديش في نهاية المطاف نقل 100 ألف من الروهينغا إلى الجزيرة التي تبلغ مساحتها 56 كيلومترًا مربعًا رغم انتقادات الجماعات الحقوقية لأن باشان تشار جزيرة معزولة. وقالت الأمم المتحدة إنها لم تشارك في العملية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»