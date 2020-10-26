لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في مدينة ملبورن الأسترالية.. والسلطات ترفع الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 10:21 صباحا
أستراليون أمام مكاتب التشغيل للبحث عن فرصة عمل بعد تضرر وظائفهم نتيجة انتشار فيروس كورونا. (الإنترنت)

قررت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في ملبورن، ثاني كبرى مدن أستراليا بعد أربعة أشهر من القيود الصارمة، بعد عدم تسجيل أية إصابات أو وفيات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة.

وسيتم رفع تدابير الإغلاق التي طالت سكان ملبورن البالغ عددهم خمسة ملايين اعتبارًا من منتصف ليل غدٍ الثلاثاء، بينما سيسمح للمطاعم وصالونات التجميل والمتاجر بإعادة فتح أبوابها أمام الزبائن، وفق «فرانس 24».

وهذه أول 24 ساعة لا تسجِّل خلالها ملبورن أو ولاية فيكتوريا بالمجمل أية إصابات بالفيروس منذ 8 يونيو، قبل أن تؤدي إخفاقات أمنية في فنادق الحجر الصحي، حيث يقيم مسافرون عادوا من الخارج بتفشٍ واسع للفيروس في يوليو.

وأعلن رئيس وزراء فيكتوريا، دانيال أندروز، تخفيف القيود في يوم وصفه بـ«المؤثر». وقال للصحفيين في ملبورن: «كانت سنة صعبة للغاية. ضحى أهالي فكتوريا كثيرًا، وأنا فخور بكل شخص فيهم».

وكانت ملبورن بؤرة الموجة الثانية للفيروس في البلاد، إذ ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى أكثر من 700 حالة يوميًّا في أغسطس، بينما كانت باقي المناطق الأسترالية تخفف قيود احتواء الفيروس.

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