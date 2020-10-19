ترامب: أميركا سترفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب بعد دفع 335 مليون دولار تعويضات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة سترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية الإرهاب بعد أن تدفع حكومته الجديدة ملايين الدولارات للأميركيين من ضحايا الإرهاب.

وكتب ترامب على تويتر «وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار للأميركيين من ضحايا الإرهاب وعائلاتهم. بمجرد إيداع المبلغ سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب. أخيرا، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان!»، بحسب «رويترز».

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وقال مسؤولان أميركيان إن هذا الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.

وتوجّه بومبيو أواخر أغسطس إلى الخرطوم في أول زيارة لوزير خارجية أميركي منذ 15 عاما، أثناء جولة لإقناع الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبدد عبدالله حمدوك وقتها على ما يبدو الآمال الأميركية عندما أكد أن حكومته «لا تملك تفويضا» لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الحساسة إلى هذه الدرجة. لكن بحسب مراقبين عدة، فإن المحادثات متواصلة في الكواليس.

ويعتزم معسكر الرئيس الجمهوري المرشح للانتخابات المقبلة، الاستفادة من الاتفاقين التاريخيين الموقعين في عهده بين الدولة العبرية من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وهو إنجاز كان ينقص سجله الدبلوماسي الذي كلما كان أكثر تأييدا للمصالح الإسرائيلية، يُرجّح أن يكون أكثر تحفيزا للناخبين الإنجيليين.