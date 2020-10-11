ترامب: أصبحت لدي «مناعة» ضد كورونا.. «لديكم رئيس لا يحتاج الاختباء في قبو منزله»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 06:50 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه باتت لديه «مناعة» ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريراً يشير فيه إلى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدرا لنقل العدوى.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «فوكس نيوز» «يبدو أنني أتمتع بمناعة، ربما، لا أعرف، لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو ربما مدى الحياة. لا أحد يعرف حقاً لكنني أتمتع بمناعة»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف ترامب «لديكم رئيس يتمتع بمناعة (...) لديكم اليوم رئيس لا يحتاج إلى الاختباء في قبو منزله كما خصمه» في إشارة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن.

«عطسة» بايدن
ولا تزال تساؤلات عديدة تحيط بمسألة المناعة ضد كوفيد-19، إذ إن المستوى الدقيق للحماية الذي تمنحه الأجسام المضادة للجهاز المناعي يبقى مجهولا كما مدة هذه المناعة. ولمح ترامب في حديثه مع فوكس نيوز إلى احتمال أن يكون خصمه مريضاً. وقال «إذا نظرتم إلى جو، كان يعطس بشكل فظيع أمس (السبت)، ثم يمسك بكمامته، ثم يعطس»، مضيفاً «لا أعرف ما يعني ذلك لكن الإعلام لم يتحدث عن الأمر كثيراً».

وينشر فريق بايدن دائماً نتائج فحوصه لكشف فيروس كورونا المستجد، وجاءت جميعها حتى الآن سلبية. في الأثناء، يحيط غموض أكبر بوضع الرئيس الأميركي الصحي. ويرفض فريقه الطبي تماماً إعلان موعد آخر فحص أجراه كانت نتيجته سلبية.

ويعزز هذا الموقف الشكوك في احتمال أن يكون الرئيس لم يخضع لأي فحص لأيام عدة قبل فحصه الإيجابي في الأول من أكتوبر. وتحدث ترامب السبت أمام مؤيدين له في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يعاود جولاته الانتخابية مطلع الأسبوع ويستهلها الاثنين في فلوريدا ثم في بنسلفانيا الثلاثاء وأيوا الأربعاء.

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