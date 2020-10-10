مدير حملة ترامب: لا يوجد سبب طبي لإلغاء المناظرة مع بايدن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

اعترضت حملة ترامب الانتخابية على تأجيل موعد المناظرة بين الرئيس الأميركي والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، التي كانت مقررة في 15 أكتوبر الجاري.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن بيان لمدير حملة ترامب، تيم مارتو، القول: لا يوجد سبب طبي لوقف المناظرة التي كانت مقررة في 15 أكتوبر بميامي ؛كون الرئيس بصحة جيدة وجاهز للمناظرة».

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وأشار مدير حملة ترامب الانتخابية إلى أنه لا يوجد سبب لعدم إقامة 3 مناظرات، وطالب اللجنة التي وصفها بـ«المتحيزة» بالكف عن دعم بايدن وحمايته، حسب قوله. ويتوجب على الرئيس الأميركي أن يثبت أن نتيجة فحصه جاءت سلبية بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد» وإدخاله إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري.

وفي وقت سابق، أعرب ترامب عن أمله باستئناف حملته الانتخابية وتنظيم أول تجمع انتخابي منذ إصابته بفيروس «كورونا المستجد، اليوم السبت، بعد حصوله على الضوء الأخضر من طبيه.