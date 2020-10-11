ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 08:14 صباحا
ترامب متحدثاً من شرفة البيت الأبيض فجر الأحد. (بي بي سي نقلا عن رويترز)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب برنامج الديمقراطيين بأنه يذهب أبعد من الاشتراكية الشيوعية، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه في البيت الأبيض في أول ظهور له أمام جمهور بعد إصابته بفيروس «كورونا» وتلقيه العلاج في المستشفى.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فقد أعلن ترامب الذي لم يكن يرتدي كمامة أنه بصحة «رائعة»، لكنه «انتقد منافسه الديمقراطي جو بايدن، وكرّر ترامب مزاعمه أنه قدّم لمجتمع الأميركيين الأفارقة أكثر مما قدمّه أي رئيس منذ إبراهام لنكولن».

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ونقلت «بي بي سي» عن البيت الأبيض القول إن الحدث لم يكن انتخابيا، لكنها أشارت إلى أن الحاضرين كانوا يرتدون قبعات تحمل شعار ترامب الانتخابي، وأنّ الرئيس تطرّق إلى نقاط رئيسية مثل الاقتصاد والجدار على الحدود والتصويت عبر البريد.

ووجهت انتقادات للحدث لأنه بدا كأنه مهرجان انتخابي لحملة ترامب، بعد الإعلان عنه رسميا على أنه تظاهرة سلمية. وسبق أن قال إنه توقف عن تناول العلاج لـ«كوفيد-19». ولم يصدر عن البيت الأبيض أي جديد بشأن صحة الرئيس منذ يوم الخميس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن يتفوق بفارق درجة واحدة على ترامب، وجاء في استطلاع أجرته «أي بي سي نيوز- أيبسوس» أن 35% فقط من الأميركيين وافقوا على طريقة تعامل ترامب مع أزمة فيروس «كورونا».

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