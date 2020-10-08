نزوح نصف سكان إقليم «ناغورني قره باغ» جراء القتال

أعلن المسؤول المكلف ملف حقوق المدنيين في إقليم «ناغورني قره باغ»، أرتاك بلغاريان، نزوح نحو 50 % من سكان الإقليم جراء القتال، مؤكداً أن 90% من هؤلاء النازحين نساء وأطفال، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتواصلت حدة المعارك في منطقة قره باغ المتنازع عليها، وسط تأكيد كل من الطرفين الأذربيجاني والأرميني تقدم قواته ميدانياً، وتبادلهما الاتهامات بقصف مرافق مدنية.

وبينما بدا أن المعارك تتسع في سباق مع المساعي الدبلوماسية للتهدئة، أعلنت فرنسا استعدادها لإطلاق حوارات في جنيف وموسكو، في وقت قلل الكرملين من احتمالات تدخل روسيا في المواجهة تنفيذاً لالتزاماتها معاهدة الأمن الموقعة مع أرمينيا.