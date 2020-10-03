تركيا ترفض المطالب «السطحية» بوقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ

صورة أرشيفية لجنود من أرمينيا يسيرون قرب الحدود في منطقة قره باغ. (رويترز)

رفضت تركيا، السبت، المطالب «السطحية» بوقف إطلاق النار في جنوب القوقاز، حيث تدعم أذربيجان، وذلك بعد أسبوع من بدء القتال العنيف مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورنو قره باغ المنشق .

وعلى الرغم من دعوة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى وقف العمليات القتالية، دعمت تركيا بقوة أذربيجان وكررت ضرورة انسحاب من وصفتهم «المحتلين» الأرمن.

وقالت أرمينيا، يوم الجمعة، إنها ستعمل مع الدول الكبرى الثلاث من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه يجب ألا يكون لهم دور في صنع السلام، وأضاف يوم السبت إن أنقرة تدعم «المقهورين» في جنوب القوقاز، وفق «رويترز».

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش، أوغلو لجريدة «لا ستامبا» الإيطالية، إن بإمكان روسيا القيام بدور الوسيط في وقف إطلاق النار «فقط إذا كانت محايدة».

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عنه قوله: «إن المطالب السطحية بوقف فوري للعمليات القتالية ووقف إطلاق النار بشكل دائم لن تكون مجدية هذه المرة».

وترتبط موسكو باتفاق دفاعي مع أرمينيا، ولكن لها أيضًا علاقات جيدة مع أذربيجان. وأعلن إقليم ناغورنو قره باغ، السبت، مقتل 51 آخرين من جنوده في القتال مع أذربيجان، في ارتفاع حاد لحصيلة القتلى في أسبوع من المعارك الشرسة.