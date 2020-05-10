إيران تقول إنها على استعداد لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة

إيرانية تلوح بعلم وطني وأخرى تحمل علما أميركيا ممزقا خلال احتفالات الذكرى 41 للثورة الإسلامية في ساحة أزادي بطهران. 11 فبراير 2020. (أ ف ب)

أعلنت إيران الأحد أنها عبرت عن الاستعداد لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة «من دون شروط مسبقة» لكن واشنطن لم ترد بعد.

ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله «قلنا منذ فترة إننا على استعداد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين».

وأضاف «يبدو الآن أن أميركا اكثر استعدادا من قبل لإنهاء هذا الوضع» مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا.

كانت الجمهورية الإسلامية أفرجت في ديسمبر الماضي، عن الأكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل الإفراج عن العالم مسعود سليماني، وقالت إنها منفتحة على المزيد من عمليات تبادل السجناء.

وعبر ربيعي أيضا عن القلق إزاء صحة بعض السجناء الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة، وقال إنهم لا يتلقون معاملة جيدة.

كل شيء جاهز

وأحد هؤلاء هو سيروس أصغري، العالم الإيراني الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده في السجن، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال متحدث باسم الوزارة الأسبوع الماضي، إن «كل شيء جاهز»، مؤكدا أنه «سيعود قريبا إلى إيران» من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعتقل إيران المواطنين الأميركيين سياماك نامازي المدان بتهم من بينها التجسس، ووالده باقر والخبير في مجال البيئة مراد طهبز.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، أفرجت إيران موقتا عن عنصر البحرية الأميركي مايكل وايت في 19 مارس.

ودعت الدولتان إلى الإفراج عن سجناء، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجاهد إيران لاحتواء أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط، فيما سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وأفرجت الجمهورية الإسلامية موقتا عن أكثر من 100 ألف سجين على عدة مراحل منذ مارس الماضي، بحسب السلطة القضائية.

والعلاقات بين إيران والولايات المتحدة شديدة التوتر منذ عقود، لكن تفاقم التوتر بينهما في 2018 عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي تاريخي، وأعاد فرض عقوبات على إيران.