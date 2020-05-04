بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 03:08 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: بوابة الوسط)

ندد الإعلام الرسمي الصيني، الإثنين، بما اعتبره «تصريحات غير عقلانية ومراوغة» لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان بومبيو قال، الأحد،«هناك عدد هائل من الأدلة» على أن مصدر وباء «كوفيد-19» هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررًا تصريحات سابقة نفتها مرارًا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحًا بحلول نهاية العام 2020. وقال لـ«فوكس نيوز» من أمام نصب لينكولن في حديقة «ناشيونال مول» بواشنطن، «نحن واثقون جدًّا من أننا سنحصل على لقاح، بحلول نهاية العام». وأشار أيضًا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر.

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