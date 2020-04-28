«بلومبرغ»: كوريا الجنوبية تؤكد علمها بمكان وجود كيم كونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون. (سبوتنيك)

أعلن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، معرفتهم بمكان إقامة الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون، في أقوى تأكيد من نوعه حتى الآن بعد اختفاء كيم عن الأنظار منذ نحو أسبوعين.

وحسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ»، فإن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، قال خلال جلسة للبرلمان إن «الحكومة على علم بمكان وجود كيم كونغ أون»، دون تقديم تفاصيل.

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من جهتها، قالت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، ردا على سؤال عما إذا كانت سول قد أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمكان إقامة كيم وحالته الصحية، قالت إن ترامب على اتصال مستمر مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين «ومن المفترض أن يكون قد تم إبلاغه».

وأوضحت الوزيرة في وقت لاحق، أن ترامب على علم بحال كيم وليس بمكان وجوده، وكان ترامب قال قبل ساعات خلال مؤتمر صحفي، إنه على علم بحالة كيم الصحية لكنه لا يستطيع التحدث عن ذلك الآن، مضيفًا أن «لا أحد يعرف أين هو».

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وتداولت وسائل إعلام تقارير في الأيام الأخيرة تزعم أن زعيم كوريا الشمالية، الذي لم يظهر للجمهور منذ 11 أبريل، في حالة خطيرة للغاية بل حتى إنه توفي، لكن مسؤولين في سول نفوا ذلك مرارا، وأكدوا أن كيم بخير ويدير شؤون بلاده كالمعتاد، فيما ذكر بعضهم أنه مقيم حاليا في مدينة ونسان جنوب شرقي البلاد.