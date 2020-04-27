الصين تضيف غموضا عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

كيم كونغ أون (أرشيفية: رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية.

أدلى الناطق باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية بعدما سئل عن تقارير تتحدث عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد أُرسل لمساعدة كيم كونج أون أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس «كورونا»، بحسب «رويترز».

رسالة من زعيم كوريا الشمالية لجنوب أفريقيا وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية

كان ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع قالوا إن فريقا صينيا أُرسل إلى كوريا الشمالية الخميس لتقديم المشورة بشأن كيم، لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك فيما يتعلق بصحته.