رسالة من زعيم كوريا الشمالية لجنوب أفريقيا وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 04:32 مساء
زعيم كوريا الشمالية، كيم كونغ أون. (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت بيونغ يانغ، الإثنين، خبرًا جديدًا حول زعيم كوريا الشمالية، كيم كونغ أون، في ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن، كيم كونغ أون بعث اليوم الإثنين برسالة تهنئة إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لمناسبة العيد الوطني في بلاده، بحسب «روسيا اليوم».

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ونقلت الوكالة عن كيم قوله في الرسالة: «بهذه المناسبة أود الإعراب عن قناعتي بأن العلاقات التقليدية للصداقة والتعاون بين دولتينا ستشهد توسعًا وتطورًا دون أي انقطاع». وعبر زعيم كوريا الشمالية في رسالته عن تمنياته لجنوب أفريقيا بـ«تحقيق مزيد النجاحات في العمل من أجل تحفيز الوحدة الوطنية وتطوير البلاد في المجال الاجتماعي الاقتصادي».

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعًا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

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وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم كونغ أون بـ«مرض خطير» بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونغ.

وعلى الرغم من ورود تقارير إعلامية عدة حول «مرض» كيم كونغ أون، مترافقة مع شائعات حول وفاته، إلا أن كوريا الشمالية لم تعلق بشكل رسمي حتى الآن على موضوع الحالة الصحية لزعيم البلاد.

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