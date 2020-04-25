مركز أبحاث أميركي يرصد قطار خاص بكيم كونج أون بمنتجع في كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:54 مساء
القطار الخاص بزعيم كوريا الشمالية. (الإنترنت)

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.

وذكر مركز «38 نورث» في تقريره أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 أبريل، بحسب «رويترز».

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وقال المركز إن القطار ربما يخص كيم لكن لم يتسن للوكالة تأكيد ذلك بشكل مستقل أو ما إذا كان كيم في ونسون. وأضاف المركز «وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد».

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كانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين. وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل .

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