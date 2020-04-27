سول تدلي بمعلومات جديدة عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم أون (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حي وبصحة جيدة، مقللاً من خطورة شائعات حول حالته الصحية.

وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ في 15 أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسية في البلاد.

وقال المستشار مون شونغ-إين في تصريحات أمس الأحد إن موقف حكومة بلاده حازم، مضيفاً أن كيم جونغ أون حي وصحته جيدة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتابع في مقابلة مع شبكة «سي ان ان»، أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 أبريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكداً أنه لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة.

آخر ظهور للزعيم الكوري الشمالي

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل.

وأثار غيابه سلسلة تقارير إعلامية حول وضعه الصحي، وسبق أن قلل مسؤولون كوريون جنوبيون من أهميتها.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان الأسبوع الماضي: ليس لدينا شيء لنؤكده ولم تسجل أي حركة خاصة داخل كوريا الشمالية.

معلومات صحية نتيجة عملية استخباراتية

وكرر وزير التوحيد الكوري الجنوبي كيم يون-شول، اليوم الاثنين موقف بلاده قائلا إنه واثق بأن تلك الاستنتاجات صدرت إثر عملية معقدة لجمع معلومات استخباراتية.

وتأتي هذه التعليقات بعد سنتين على أول قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وأحيت سول هذه الذكرى بحفل في محطة القطار في أقصى شمال البلاد، لتؤكد التزامها بمشروع السكك الحديد عبر الحدود؛ لكن العلاقات بين الكوريتين جمدت إلى حد كبير، خصوصا مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، وليس هناك أي إشارات على احتفالات في الشمال.