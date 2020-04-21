معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 10:36 صباحا
زعيم كوريا الشمالية كيم أون (أرشيفية: الإنترنت)

قللت كوريا الجنوبية الثلاثاء من أهمية معلومات تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد خضع مؤخراً لعملية جراحية وحالته الصحية خطرة، في ظل تساؤلات مراقبين عن سبب غيابه عن احتفالات مهمة الأسبوع الماضي في العاصمة بيونغ يانغ.

واحتفلت كوريا الشمالية في 15 أبريل بالعيد الثامن بعد المئة لولادة جد كيم جونغ أون ومؤسس النظام الحاكم كيم إيل سونغ. وهذا التاريخ هو من أهم المحطات السياسية في كوريا الشمالية، ومع ذلك، لم يظهر كيم جونغ أون في أي من الصور التي نشرها الإعلام الرسمي للاحتفالات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووسط ذلك، أفادت صحيفة «إن كي دايلي» التي يديرها منشقون كوريون شماليون أن كيم خضع لجراحة في أبريل جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا في مقاطعة فيون غان.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر كوري شمالي لم تحدد هويته أنسبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثف للتبغ وبدانته والإرهاق.

ولم يجر تأكيد صحة هذه المعلومة، لكنها أثارت موجة من التكهنات.

ليست المرة الأولى
وذكرت قناة «سي إن إن» الأميركية من جهتها نقلاً عن مسؤول أميركي أن واشنطن تقوم بدراسة معلومات تفيد بأن كيم جونغ أون بخطر شديد بعد عملية جراحية، من دون أن تشير إلى ما إذا كانت المعلومات المذكورة تستند إلى مقال «إن كي دايلي».

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان: «ليس لدينا ما نؤكده، ولم يتم رصد أي حركة خاصة في كوريا الشمالية».

من جانبها، نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول كوري جنوبي كبير دون الكشف عن هويته قوله إن معلومات مرض كيم الخطير غير صحيحة.

ويعود آخر ظهور عام لكيم إلى 11 أبريل حين ترأس اجتماعاً للمكتب السياسي في الحزب الحاكم، وفق صور نشرها الإعلام الرسمي. ودعا حينها المكتب السياسي إلى اعتماد تدابير أكثر تشدداً بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواصل كوريا الشمالية التي أغلقت حدودها وفرضت قيوداً على السكان، التأكيد على أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها غياب كيم الشكوك، فقد غاب في العام 2014 لستة أسابيع قبل أن يظهر وهو يسير متكئا على عصا. وأكدت حينها وكالة «يونهاب» وفق معلومات مصدرها الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن كيم خضع لعملية إزالة التهاب من الكاحل.

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