«الصحة العالمية» تتجه لإعلان حالة «طوارئ دولية» بسبب الفيروس الصيني

حذرت السلطات الصينية، الأربعاء، من أن فيروس كورونا المستجد الذي أودى بتسعة أشخاص وأصاب المئات في الصين حتى الآن، قابل للتفشي والتحول بسهولة، فيما قد تعلن منظمة الصحة العالمية حالة «طوارئ دولية» خلال اليوم.

وبدأ القلق العالمي بالتفاقم مع اكتشاف أول إصابة في الولايات المتحدة بهذا الفيروس المنتمي لعائلة الفيروسات المسببة لمتلازمة السارس التنفسية الحادة، وظهر للمرة الأولى في سوق في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر، وامتد لعدة دول آسيوية، وفق «فرانس برس».

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وخلال اتصال هاتفي، أكد الرئيس الصيني شي جينبيغ لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الصين اتخذت «تدابير وقاية ورقابة صارمة»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وقال إن «الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للمرض، والحفاظ على الأمن الصحي في العالم».

وتأتي هذه المكالمة فيما تعقد لجنة خاصة تابعة لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء اجتماعاً في جنيف، بهدف دراسة الحاجة لإعلان «حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي». وقال نائب وزير اللجنة الوطنية الصينية للصحة، لي بين، خلال مؤتمر صحفي في بكين إنّه تم تشخيص 440 إصابة بالمرض حتى الآن.

وأضاف لي بين أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي «يمكن أن يتحوّل، وأن ينتشر بسهولة»، وذلك في وقت يتنقل مئات ملايين الصينيين في أنحاء البلاد للقاء عائلاتهم في عطلة عيد رأس السنة القمرية الذي ينطلق الجمعة.

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وبعدما تجاهلت السلطات الصينية هذا الوباء الذي ظهر الشهر الماضي، يبدو أن الصينيين بدؤوا بإدراك مخاطره في المدن الكبرى حيث تستخدم أعداد كبيرة من السكان أقنعة واقية. وفي إحدى الصيدليات في بكين، وجدت موظفة نفسها مضطرة لأن تشرح للزبائن أن الأقنعة الواقية والمواد المطهرة قد نفدت. وقالت إن «المخزونات نفدت تماماً بسبب ما يحصل في ووهان. عندما وصل عدد الإصابات إلى 300، أدرك الناس خطورة الأمر».

تعقيم وتهوية

ووصل الفيروس إلى نصف المحافظات الصينية تقريباً، بينها مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين. واستجابة لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «مكافحة» الوباء، أعلن لي بين عن اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، مثل عمليات التهوية والتعقيم في المطارات ومحطات القطارات والمراكز التجارية. وأضاف لي بين أيضاً أن أجهزة كاشفة لحرارة الجسد قد يجري تركيبها في الأماكن المزدحمة.

ونقلت في الأثناء مباريات تصفيات كرة القدم النسائية للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، إلى شرق الصين، بعدما كان من المقرر عقدها في فبراير في ووهان، كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعزز عدد من الدول التي تستقبل رحلات مباشرة أو غير مباشرة من ووهان، مركز الفيروس، إجراءات الرقابة على المسافرين الواصلين، مستفيدين من تجربة انتشار متلازمة السارس في عامي 2002 و2003، التي ينتمي الفيروس المسبب لها إلى نفس عائلة فيروس الكورونا المستجد.

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وبعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، سجلت أول إصابة في الولايات المتحدة الثلاثاء، لرجل في الثلاثينات متحدر من ووهان ويعيش في سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة.

وكان وصل مطار المدينة في 15 يناير دون مؤشرات على ارتفاع حرارة جسده، لكنه تواصل بنفسه مع السلطات الصحية المحلية بعدما شعر بعوارض مقلقة.

شكوك

ولم تلجأ منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية إلا في حالات نادرة لأمراض تستدعي جهوداً دولية قصوى، كما في حالة إنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) في العام 2009، وفيروس الزيكا في العام 2016، وحمى الإيبولا التي اجتاحت قسماً من غرب أفريقيا في العام 2016 وثلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2018.

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وظهر فيروس كورونا المستجد في ديسمبر في سوق للسمك في مدينة ووهان العملاقة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، لكن مصدره وفترة حضانة الجسم له لا يزالان مجهولين.

وتباع في هذه السوق حيوانات برية بشكل غير قانوني، وفق ما أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها غاو فو، لكنه لم يكن بصدد تأكيد ما إذا كانت طريدة برية هي مصدر الفيروس. وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

وفي حقبة انتشار متلازمة السارس انتقدت منظمة الصحة العالمية بكين لتأخرها في الإنذار والعمل على مكافحة الوباء.