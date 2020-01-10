«النواب الأميركي» يوافق على قرار يحد من قدرة ترامب على شن حرب على إيران

أيد مجلس النواب الأميركي، الخميس، قرارًا يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، في مسعى من النواب لاستعادة دور الكونغرس في قرارات شن الحروب.

وصوّت 224 نائبا لمصلحة القرار فيما عارضه 194، وأيد ثلاثة نواب جمهوريين القرار الذي يطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان الديموقراطيون اقترحوا نص القرار غير الملزم بعد ضربة أميركية قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أدت إلى تصعيد خطير وزادت مخاطر اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.