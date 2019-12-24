سجال بين بيلوسي وماكونل حول محاكمة ترامب

صورتان متلاصقتان لميتش ماكونيل ونانسي بيلوسي. (أرشيفية: فرانس برس).

دخلت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في سجال مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، حول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقالت بيلوسي إنها لم تستكمل بعد تشكيل فريق عملها لمواكبة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، وكتبت في تغريدة: «لا يمكن لمجلس النواب أن يختار ممثليه في إجراءات العزل قبل أن نعرف ماهية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وسيشكل مجلس النواب فريق ادعاء في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تبدأ في يناير، ويتمتع الجمهوريون بغالبية في المجلس حيث يشغلون 53 مقعدًا من أصل مئة، ولم تسلم بيلوسي لائحة الاتهام التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وتضم اتهامين لترامب وسط خلاف مع ماكونل حول شكل المحاكمة.

ويطالب الديمقراطيون بإدلاء أربعة مستشارين (حاليين وسابقين) للبيت الأبيض على صلة مباشرة بملف أوكرانيا بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ، لكن ترامب منع المستشارين الأربعة المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب. ويعتبر الديمقراطيون أن مثول هؤلاء سيعزز موقف الحزب في المحاكمة أمام مجلش الشيوخ، حيث يتطلب عزل الرئيس غالبية ثلثي المجلس.

وقالت بيلوسي: «إن الرئيس حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأميركي، على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب»، وتساءلت «ما هي حجته الآن؟»، فيما قال ماكونل خلال مقابلة مع محطة «فوكس» التلفزيونية، أمس الإثنين، إن بيلوسي «تعتقد على ما يبدو أنها يمكنها أن تملي علينا كيف نجري المحاكمة».

وتابع: «لم نستبعد مثول الشهود»، مضيفا أنه يريد تطبيق القواعد نفسها التي اعتمدت في محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأوضح: «يتم الاستماع للمرافعات الافتتاحية، ثم هناك فترة أسئلة مكتوبة، وفي تلك المرحلة من محاكمة كلينتون، توصلنا لقرار بشأن أي شاهد نستدعي»، واستكمل: «ما كان صالحًا بالنسبة للرئيس كلينتون سيكون صالحًا للرئيس ترامب».

«موقف عبثي»

كما هاجم ماكونل بيلوسي لعدم إرسالها حتى الآن اللائحة الاتهامية إلى مجلس الشيوخ، وقال: «إن الأوراق يجب أن تسلم إلى مجلس الشيوخ، ولا يمكننا المضي قدمًا دون ذلك»، مضيفًا: «إنها تحاول على ما يبدو أن تملي علينا كيفية إجراء المحاكمة».

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وتابع الزعيم الجمهوري «لست متلهفًا لإجراء هذه المحاكمة»، مضيفًا: «إذا كانت تريد عدم تسليم الأوراق، فلتفعل ذلك»، فيما هاجم ترامب الذي يمضي عطلة في فلوريدا رئيسة مجلس النواب، وكتب في تغريدة أن «بيلوسي تعطينا أكثر محاكمة غير عادلة في تاريخ الكونغرس الأميركي، وتتباكى الآن للمطالبة بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ وتخرق كل القواعد».

وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهة الرئيس الجمهوري في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020. كما أن ترامب متهم أيضًا بحجب مساعدة عسكرية عن أوكرانيا لممارسة ضغوط على كييف من أجل فتح تحقيق بحق بايدن.

وبالإضافة إلى تهمة استغلال السلطة صادق النواب على إطلاق إجراءات العزل بتهمة عرقلة ترامب تحقيق مجلس النواب في هذه القضية.