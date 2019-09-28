عودة الصدامات العنيفة بين محتجين وشرطة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 05:11 مساء

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه، اليوم السبت، في محاولة لتفريق المحتجين المناهضين للحكومة الذين ألقوا حجارة وحطموا نوافذ وأغلقوا طريقًا رئيسيًّا بجوار مسيرة ضخمة مؤيدة للديمقراطية بالقرب من مقر جيش التحرير الشعبي الصيني في هونغ كونغ.

وارتدى محتجون كثيرون أقنعة وسترات سوداء ولاذوا بالفرار بعدما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وهو ما أصبح معتادًا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب «رويترز». وحطم المحتجون نوافذ مكاتب حكومية وحاولوا اقتحامها ورددوا ألفاظًا بذيئة، ورسموا شعارات على مقدمة أحذيتهم ووجهوا أضواء ليزر إلى طائرة هليكوبتر تحلق فوق المكان.

في تظاهرة ضخمة.. محتجو هونغ كونغ يطالبون ترامب بتحرير مدينتهم

وتجمع الآلاف من الشبان والشيوخ سلميًّا في متنزه مجاور للميناء للاحتفال بالذكرى الخامسة لاحتجاجات «المظلة» المؤيدة للديمقراطية التي تسببت في إغلاق الطرق لمدة 79 يومًا في العام 2014. وعزفت إحدى الفرق موسيقى البيتلز، بينما اندلع العنف. ويقع المتنزه أمام مقر الحكومة المركزية والمجلس التشريعي، وتعرض كلاهما للهجوم قبل اندلاع اشتباكات في الشوارع مع الشرطة.

ويعتزم المحتجون تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد حكام الحزب الشيوعي الصيني في بكين قبيل الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية يوم الثلاثاء. وهاجم المحتجون المناهضون للحكومة المجلس التشريعي، ومكتب الاتصال الرئيسي لبكين واحتلوا المطار ورشقوا الشرطة بقنابل حارقة وخربوا محطات المترو وأشعلوا النيران في الشوارع.

«العفو الدولية» تتهم شرطة هونغ كونغ بالاستخدام المفرط للقوة ضد التظاهرات

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاصات المطاطية، وأحيانًا كانت تطلق الرصاص الحي في الهواء. وقضى المحتجون فترة بعد الظهيرة في إعادة بناء «جدران لينون» الذي يحمل رسومات جرافيتي مناهضة للحكومة أزال ناشطون مؤيدون لبكين بعضها في مطلع الأسبوع الماضي.

وناشد المحتجون بريطانيا قبل أسبوعين كبح جماح الصين، والتأكد من أنها تحترم الحريات في المدينة. ويعتزمون المطالبة بذلك مجددًا يوم الثلاثاء. وتقول بريطانيا إن عليها مسؤولية قانونية لضمان التزام الصين بالإعلان الصيني البريطاني المشترك للعام 1984، لكنها في الوقت نفسه تريد تعاونًا تجاريًّا واستثماريًّا أوثق مع الصين بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟