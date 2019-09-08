في تظاهرة ضخمة.. محتجو هونغ كونغ يطالبون ترامب بتحرير مدينتهم

الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية أمام القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، 8 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

احتشد عدد كبير من الناشطين الداعمين للديمقراطية، اليوم الأحد، أمام القنصلية الأميركية في هونغ كونغ؛ لمطالبة الإدارة الأميركية بالضغط على بكين بعد تظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وتجمع المتظاهرون في حديقة قبل التوجه إلى مقر القنصلية الأميركية القريب، حيث بقوا لساعات وحملوا المظلات التي باتت رمزًا لهم إلى جانب الأعلام الأميركية واليافطات التي تدعو الرئيس دونالد ترامب إلى «تحرير» هونغ كونغ، وردد بعض المتظاهرين النشيد الوطني الأميركي، وطالبوا واشنطن بالضغط على بكين لمساعدة هونغ كونغ على حماية الحريات فيها، وفق «فرانس برس».

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وقالت جيني شان (30 عامًا) لـ«فرانس برس» إنه «تم توقيف أكثر من ألف متظاهر. ليس لدينا من سبيل آخر للتحرك سوى التظاهر. أشعر بالعجز». وأضافت: «أعتقد أن لا أحد قادرًا على مساعدتنا سوى الدول الأجنبية».

صدامات بين الشرطة ومتظاهرين

ونُظِّمت التظاهرة خلال النهار في أجواء هادئة، لكن سُجِّل وقوع صدامات عند المساء بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين قطعوا الطرقات وهاجموا محطات المترو وأحرقوا الحواجز. ولا يبدو أن غضب المحتجين يتراجع بعد أربعة أيام على الإعلان المفاجئ لرئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، سحب مشروع قانون حول تسليم مطلوبين للصين بشكل نهائي، وكان وراء إطلاق شرارة الاحتجاجات في يونيو، لكن المتظاهرين يرون أن القرار تأخر، خصوصًا أنه غير كافٍ مقارنة مع مطالبهم.

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