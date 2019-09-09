الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة رابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 01:52 صباحا
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا في 29 أغسطس 2019. (بوابة الوسط)

خضع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الأحد لجراحة لمعالجة فتق، في عمليّة هي الرّابعة منذ تعرّضه للطعن قبل نحو عام، على ما أعلن أطبّاؤه.

واستمرّت العمليّة الجراحيّة في مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو أكثر من خمس ساعات، وفق ما أوضح المركز الطبّي في بيان.

وقال الطبيب أنطونيو لويز ماسيدو في البيان إنّ «الإجراء كان ناجحا»، مشيرا إلى أنّ الرئيس يتعافى وحاله مستقرّة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأوضح أنّه تعيَّن إزالة أجزاء كبيرة من أمعاء بولسونارو، بعدما التصقت بجدار البطن بشدّة، مضيفا أنّه من المتوقّع أن يقضي بولسونارو خمسة أيّام في المستشفى وانّه يجب أن يكون قادرًا على السّفر بالطائرة بعد أسبوع.

من جهته، قال ناطق باسم الرّئاسة إنّ نائب الرئيس، هاملتون موراو، تولّى موقّتًا الأحد سلطات الرئاسة، وذلك حتّى يوم الخميس على الأقلّ.

وفي وقت سابق، أعلن بيان رسمي أنّ «الرئيس أجرى فحوصًا طبّية وأنّه سيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهرَ على أثر جراحات سابقة خضع لها».

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