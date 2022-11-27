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المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 05:01 مساء
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
مباراة بلجيكا والمغرب. (إنترنت)
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حقق منتخب المغرب فوزًا غاليًا على نظيره البلجيكي (2-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022.

سجل الهدف الأول لـ«أسود الأطلس» عبدالحميد صابري في الدقيقة 73 من مجريات الشوط الثاني، قبل أن يضيف الثاني زكريا أبوخلال في الدقيقة 90.

 احتفظ مدرب المغرب وليد الركراكي بنفس التشكيلة التي تعادلت مع كرواتيا في الجولة الأولى، وجاء احتفاظ الركراكي بالتشكيل رغم الشكوك حول الحالة البدنية للظهيرين نصير مزراوي وأشرف حكيمي، وخاض لاعب الوسط سليم أملاح مباراة خاصة في ستاد الثمامة أمام البلد الذي ولد به، بينما غاب مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو عن التشكيلة الأساسية بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية ليبقى على مقاعد البدلاء.

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جاء تشكيل مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز،  ليضم يبو كورتوا، وفي خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونخين، توماس مونييه، وفي خط الوسط: أكسيل فيتسيل، كيفين دي بروين، ثورجان هازارد، أمادو أونانا، تیموثي كاستاني، وفي خط الهجوم: إيدين هازارد، ميتشي باتشواي.

أما تشكيل المغرب، حراسة المرمى: ياسين بونو، وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي ونصير مزراوي ونايف أكرد، ورومان سايس، وفي خط الوسط: سفيان أمرابط وحكيم زياش، وعز الدين أوناحي وسليم أملاح وسفيان بوفال، وفي خط الهجوم: يوسف النصيري.

مباراة بلجيكا والمغرب. (إنترنت)
مباراة بلجيكا والمغرب. (إنترنت)
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