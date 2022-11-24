سويسرا تهزم الكاميرون بهدف نظيف

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت قبل قليل على ملعب الجنوب مباراة منتخبي الكاميرون وسويسرا بفوز الأخير بهدف نظيف، في إطار منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

وتعد هذه المباراة الأولى بين المنتخبين، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا، بينما تواجه سويسرا منتخبا أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد مواجهة توغو بمونديال ألمانيا 2006.

وحاولت الكاميرون في عديد المرات مباغتة مرمى سويسرا، إذ سجل لاعبو «الأسود» 7 لمسات داخل منطقة الجزاء، في حين لم تقترب سويسرا من منطقة جزاء الكاميرون في أول نصف ساعة من الشوط الأول.

سويسرا لم تسدد على مرمى الكاميرون

ولم يتلق المنتخب الكاميروني أي تسديدة على مرماه طول الشوط الأول، بينما هدد مرمى المنتخب السويسري في خمس محاولات، اثنتان منها بين إطار المرمى.

لكن مع بداية الشوط الثاني دخل السويسريون وأعينهم على خطف هدف، وتكللت جهودهم في الدقيقة 48 عن طريق المهاجم بريل إيمبولو (ذو أصول كاميرونية) بعد استغلاله عرضية متقنة من شيردان شاكيري، والذي رفض الاحتفال بالهدف احتراما للكاميرون.

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وحاول المنتخب الكاميروني العودة في المباراة؛ إذ هدد مرمى الحارس السويسري يان سومر في عدة مناسبات، لكن لم يحالفه الحظ في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السويسري الذي تصدر المجموعة السابعة في انتظار لقاء البرازيل وصربيا اليوم والذي يقام في التاسعة مساء.

وأسهم شاكيري بنصف عدد أهداف المنتخب السويسري في مشاركاته الأربعة السابقة بكأس العالم، إذ سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة (12 هدفا من 24 هدفا سجلتها سويسرا).