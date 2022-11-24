مواقف مثيرة للجدل بمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

تعددت المواقف التي أثارت الجدل في كأس العالم الحالية، والتي تقام في قطر، فبين دعم للمثلية من جانب المنتخب الألماني، ورفض لها من الجماهير الإكوادورية، وكذلك موقف لاعبي المنتخب الإيراني مما يحدث في بلادهم، نسلط الضوء على أبرز الأحداث التي ألقط بظلالها على الساحة الكروية في المونديال.

أشارت «فرانس 24» في تقرير لها, إلى أن جميع المواقف التي أثارت الجدل في هذه النسخة من الكأس، أتت لتعبر عن آراء سياسية، رغب متخذوها في إرسال رسائل ضمنية، باستخدام مباريات كرة القدم، فمن تكميم أفواه لاعبي المنتخب الألماني إلى هتافات الجمهور الإكوادوري في مباراة قطر الافتتاحية.

اللاعبون الإيرانيون يرفضون أداء نشيد بلادهم

امتنع لاعبو المنتخب الإيراني عن أداء نشيد بلادهم في مباراتهم أمام إنجلترا بالمجموعة الثانية من كأس العالم، تضامنًا منهم مع الاحتجاجات في بلادهم.

وأشار قائد المنتخب الإيراني قبل أربعة أيام من اللقاء، إلى أنه يجري مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني الإيراني من عدمه من قبل اللاعبين، ولم يتخذوا قرارهم بعد.

فيما نوه مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي كارلوس كيروش، بأن للاعبيه الحق في التعبير عن رأيهم، وبالصورة التي يرونها مناسبة، لكن هذا ضمن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، واحترام روح اللعبة.

لاعبو ألمانيا يكممون أفواهم قبل مباراة اليابان

قام لاعبو المنتخب الألماني بتكميم أفواههم، في الصورة الجماعية قبل انطلاق مباراتهم أمام المنتخب الياباني، في إطار مباريات المجموعة الخامسة من كأس العالم والتي تصدرتها إسبانيا بفوزها على كوستاريكا.

ولجأ اللاعبون لتكميم الأفواه، احتجاجًا منهم على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ارتداءهم شارات لدعم المثليين، في مبارياتهم خلال المونديال، حيث كان من المقرر أن ترتدي سبعة منتخبات شارات تحمل ألوان المثليين، لكن تهديد الـ«فيفا» بتوقيع عقوبات على مرتديها، منعهم من ذلك.

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وأعلنت الإثنين الماضي منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا، أنها عدلت عن رغبتها في حمل ألوان المثليين خلال مباريات كأس العالم، تجنبًا لعقوبات الاتحاد الدولي.

الجمهور الإكوادوري يهتف ضد المثلية

هتف مشجعو المنتخب الإكوادوري خلال المباراة الافتتاحية للمونديال أمام قطر، هتافات معادية للمثلية، ما دفع الـ«فيفا» لاتخاذ عقوبات تأديبية ضد الإكوادور.

لاعبو المنتخب الألماني في الصورة الجماعية للمباراة أمام اليابان في كأس العالم,23/11/2022.(الإنترنت)