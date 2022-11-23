قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مؤسسة «الوسط» الإعلامية، مساء اليوم الأربعاء، تعاقدها مع نجم كرة القدم الإيطالية جوزيبي جانيني؛ ليكون ضمن أسرة التحليل على مجريات مباريات كأس العالم، عبر برنامج «مساء المونديال»، الذي يُبث يوميًا في تمام الساعة 11:10 مساء عبر شاشة قناة «WTV».

ونشرت صفحة «الوسط» على «فيسبوك» ترحيبًا بجوزيبي جانيني الملقب بـ«أمير روما» وصانع ألعاب الأزوري في التسعينيات. وقالت: «(مساء المونديال) يستمر معكم، بالمختلف والفريد، بانضمام المحلل الجديد للقناة الذي كان أول ظهور له من داخل مقر القناة»، في إشارة إلى أن أسطورة روما أول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية.

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مسيرة جوزيبي جانيني

تألق جانيني صاحب (49 عامًا) في صفوف روما في الفترة من 1981 إلى 1996، حيث تعاقد معه هو بعمر السادسة عشرة، ولعب إلى جانب العملاقين البرازيلي فالكاو وبرونو كونتي.

وحمل «الأمير» ألوان «شتورم غراتس» النمساوي (1996-1997)، و«نابولي» (1997-1998) و«ليتشي» (1998-1999)، كما مثَّل المنتخب الإيطالي في 47 مباراة دولية، بينها كأس أوروبا 1988 وكأس العالم 1990، سجل فيها 6 أهداف.

وأشرف جانيني على فرق «فوجيا» و«سامبينيديتزي» و«ارجيش بيتشيتي» الروماني، و«ماسيزي» و«غاليبولي» و«فيرونا» و«غروسيتو» في إيطاليا، كما درَّب في آخر محطاته منتخب لبنان الأول لكرة القدم.

إعلان انضمام نجم كرة القدم الإيطالية جوزيبي جانيني لمحللي برنامج «مساء المونديال». (صفحة الوسط WTV عبر فيسبوك)

نجم كرة القدم الإيطالية جوزيبي جانيني رفقة نجم فريق روما فرانشيسكو توتي (أرشيفية: الإنرتنت)

نجم كرة القدم الإيطالية جوزيبي جانيني (أرشيفية: الإنرتنت)

نجم كرة القدم الإيطالية جوزيبي جانيني (أرشيفية: الإنرتنت)