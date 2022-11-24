تعادل سلبي بين الكاميرون وسويسرا في الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى قبل قليل على ملعب الجنوب الشوط الأول من مباراة منتخبي الكاميرون وسويسرا بالتعادل السلبي، في إطار منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

وتعد هذه المباراة الأولى بين المنتخبين، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا، بينما تواجه سويسرا منتخبًا أفريقيًا للمرة الثانية في تاريخها، بعد مواجهة توجو بمونديال ألمانيا 2006.

وحاولت الكاميرون في عديد المرات مباغتة مرمى سويسرا، إذ سجل لاعبو «الأسود» 7 لمسات داخل منطقة جزاء «لا ناتي»، في حين لم تقترب سويسرا من منطقة جزاء الكاميرون في أول نصف ساعة من الشوط الأول.

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وأتت أول فرصة خطيرة للمنتخب السويسري في الدقيقة 39 عن طريق رأسية من المدافع نيكو إيلفيدي، لكنها علت مرمى الحارس الكاميروني أندريه أونانا.