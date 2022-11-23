بلجيكا تهزم كندا وتستمر العقدة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة المنتخب البلجيكي في ملعب أحمد بن علي بالفوز على المنتخب الكندي بهدف وحيد، ليتصدر المجموعة بعد تعادل المغرب وكرواتيا دون أهداف في مباريات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

ودخلت كندا المباراة بحماس كبير، وأضاعت العديد من الفرص، لكن بلجيكا كانت صاحبة الريادة بتسجيلها هدف التقدم في آخر دقائق الشوط الأول (44) عن طريق المهاجم ميتشي باتشوايي.

وأضاع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز فرصة تقدم بلاده في المباراة، بعد حصولهم على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد، وتصدى لها.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات كندا لتعويض الهدف الذي سكن شباكها، ولكن تحطمت جميع محاولاتها على كفي العملاق كورتوا، فيما أضاع باتشويي فرصة تعزيز الهدف بعد تمريرة سحرية من ديبروين، إلا أنه أضاعها برعونة.

-تشكيل بلجيكا لمواجهة كندا

-الشوط الأول.. بلجيكا بالخبرة تتقدم على كندا بهدف نظيف

وبعد احتساب خمس دقائق من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بلجيكا.

وهذه هي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين، حيث تقابلا سابقًا في مناسبة واحدة، انتهت بفوز بلجيكا بهدفين، واليوم تنتهي أول مواجهة رسمية بفوز بلجيكا بهدف نظيف.

وفشلت كندا بتحقيق أي فوز في مبارياتها الأربعة في كأس العالم، حيث خسرت ثلاثة لقاءات في كأس العالم 1986، واليوم الخسارة الرابعة في كأس العالم 2022.