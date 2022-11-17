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رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 09:23 مساء
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
نجم منتخب السنغال ساديو ماني (أرشيفية: الإنترنت)
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سيغيب النجم ساديو ماني عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لإصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الخميس الاتحاد السنغالي للعبة.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب «أسود التيرانغا» على موقع «تويتر»: «للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم»، بحسب ما أوردت «فرانس برس».

وكان المدرب الوطني السنغالي، أليو سيسيه، قد أرسل دعوة لمهاجم بايرن ميونخ الألماني للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب بلاده، رغم علمه بإصابته في أوتار الركبة.

ويشارك منتخب السنغال في المجموعة الأولى رفقة المنتخب القطري والإكوادوري والهولندي.

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