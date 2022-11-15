ساديو ماني يغيب عن الجولة الافتتاحية لمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب النجم ساديو ماني عن منتخب بلاده في مباراته الأولى أمام هولندا، في افتتاح مشواره بكأس العالم 2022 والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل في قطر.

وفي خبر نشرته شبكة «سكاي سبورت»، أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أبلغهم بغياب ماني عن المشاركة في المباراة الأولى للسنغال أمام المنتخب الهولندي، دون تحديد مدة غيابه.

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وكان المدرب الوطني السنغالي، أليو سيسيه، قد أرسل دعوة لمهاجم بايرن ميونخ الألماني للمشاركة في كأس العالم رفقة منتخب بلاده، رغم علمه بإصابته في أوتار الركبة.

وبسؤال سيسيه عن استدعائه لساديو رغم علمه بإصابته، قال المدرب السنغالي: ساديو جزء لا يتجزأ من المنتخب السنغالي وأنه سيستمر في متابعة حالته، ويتفاءل بعودته سريعًا للمشاركه في مباريات كأس العالم.

ويشارك منتخب السنغال في المجموعة الأولى رفقة المنتخب القطري والإكوادوري والهولندي .