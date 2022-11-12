«مارادونا».. العقل المدبر لمونديال المكسيك 1986

القاهرة - بوابة الوسط

قاد «الولد الذهبي» الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثاني في كأس العالم، مسطرًا ملاحم فنية غير مسبوقة تخللها هدف بيده، في غضون خمس دقائق مطلع الشوط الثاني من ربع النهائي ضد إنجترا، رسم الفنان الراحل ديغو أرماندو مارادونا لوحتين متناقضتين دخلتا تاريخ المستديرة، تُعبِّر الأولى عن شخصية جدلية غير منضبطة والثانية عن موهبة فذّة.

في الثاني والعشرين من يونيو 1986 وأمام 115 ألف متفرج على ستاد استيكا في مكسيكو، أقيمت المباراة في ظل حساسية سياسية بين البلدين، بعد أربع سنوات من حرب «الفوكلاند» نتيجة الصراع على إقليمين جنوب المحيط الأطلسي، وتذكير الصحف الإنجليزية بشراء الأرجنتين مباراتها مع البيرو (6-0) في مونديال 1978، عندما أحرزت لقبها الأول على أرضها في ظل نظام حكم عسكري، بحسب «فرانس برس».

«مارادونا» العقل المدبر

كان مارادونا العقل المدبر، صانع الألعاب والهداف، فخلق متاعب كبيرة للإنجليز الذين جربوا كل الحلول لإيقافه، بينها التدخلات الخشنة من دون نتيجة، فيما كان لرباطة جأشه وهدوء أعصابه مزودًا بأقراط الأذن، دور كبير في متابعة تألقه واستعراض عضلاته فنيًا.

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افتتح التسجيل بعد كسره مصيدة التسلل، منتبهًا لخروج الحارس بيتر شيلتون، فسبقه مرتقيًا ونكز الكرة بيده اليسرى داخل الشباك، احتج الإنجليز بشدة على الهدف، لكن الحكم التونسي علي بن ناصر لم يتراجع عن قراره مؤكدًا شرعيته.

عبقرية كروية غير مسبوقة

تمتع «مارادونا» بعبقرية كروية جعلته من أفضل اللاعبين في التاريخ، وقال مارادونا في المؤتمر الصحفي «سجلت قليلاً برأسي وقليلاً بيد الله»، مضيفًا «لست نادمًا ولن أندم على التسجيل بيدي، أعتذر ألف مرة من الإنجليز، لكن في الواقع سأكرر هذه الحركة ألف مرة ومرة».

تابع: «كان تشيتشو أول القادمين نحوي، سألني هل استخدمت يدك، قلت له اخرس وواصل الاحتفال، كنا لا نزال خائفين من إلغاء الهدف»، لم تكن إنجلترا تكاد تهضم الهدف الأول حتى تلقت صدمة ثانية، 11 لمسة و11 ثانية و68 مترًا تخلّلها تصفية مدافعي إنجلترا واحدًا تلو الآخر، راوغ مارادونا أولاً بيتر بيردزلي وبيتر ريد، تجاوز خط الملعب منطلقًا كالسهم، فابتلع تيري بوتشر وتيري فنويك، ثم راوغ الحارس شيلتون بتمويه جسدي مسجلاً في الشباك الخالية، اختير هذا الهدف الأجمل في تاريخ كأس العالم.

لينيكر: أردت التصفيق له

روى زميله المهاجم خورخي فالدانو «عشت هذا الهدف كأنه مصور بكاميرا متحرّكة، على غرار أي مهاجم، واكبت مارادونا وتمركزت على القائم البعيد لأمنحه حلاً إضافيًا، في غرف الملابس، قال لي إنه رمقني بنظرة من أجل التمرير لي.. هذا يؤكد أننا كنا بحضرة عبقري، لو مرر لي، لكان هدفًا يسهل تسجيله، لكن لم نكن لنشاهد أجمل هدف في تاريخ كأس العالم».

أما الإنجليزي غاري لينيكر هداف البطولة برصيد 6 أهداف، فقال «أعتقد أن الحكم المساعد شاهد لمسة اليد لكنه تغاضى عنها»، وعن الهدف الثاني «كان جميلًا لدرجة أردت التصفيق له».

زلزال

اعتذار كولومبيا العام 1983

اعتذرت كولومبيا العام 1983 عن استضافة نسخة 86 لمشكلات اقتصادية، فنابت عنها المكسيك رغم أزمة اقتصادية حادّة، لتصبح بالتالي أول دولة تحتضن النهائيات مرتين بعد 1970، كما حصل في تشيلي قبيل عامين من مونديال 1962، ضرب المكسيك زلزال عنيف في 19 سبتمبر 1985، قبل ثمانية أشهر من المونديال، أدى إلى مقتل 20 ألف شخص وتشريد 150 ألف آخرين.

أصر المكسيكيون على الاستضافة، مؤكدين عدم إصابة البنى التحتية، فأقيمت النهائيات وسط درجة حرارة مرتفعة ظهرًا، تلبية لضرورات النقل التلفزيوني، على ارتفاع كبير عن سطح البحر وصل إلى 2650 مترًا في تولوكا تسبب بصعوبة في التنفس.