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مونديال 2022: عودة غوتزه إلى المنتخب الألماني بعد غياب 5 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 01:32 مساء
مونديال 2022: عودة غوتزه إلى المنتخب الألماني بعد غياب 5 أعوام
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عاد لاعب خط الوسط ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-صفر) إلى صفوف منتخب ألمانيا لخوض غمار مونديال قطر 2022، حسب ما أعلن، الخميس، مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك.

ولم يجر استدعاء غوتزه بطل نسخة ريو العام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2.

وانضم لاعب أينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعبًا إلى جانب كل من توماس مولر، وحارس المرمى مانويل نوير، وماتياس غينتر، الأبطال الأربعة في مونديال البرازيل، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس، حسب وكالة «فرانس برس».
 

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