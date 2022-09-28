هولندا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. وهبوط إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت منافسات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية من النسخة الثالثة للبطولة التي انطلقت في 2018-2019 للمرة الأولى وفاز بلقبها البرتغال، بينما فازت فرنسا بلقب النسخة الثانية في 2019-2020، وتأهلت 4 منتخبات إلى نصف النهائي، وهي منتخبات هولندا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا لنصف نهائي المسابقة.

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أما المنتخبات التي هبطت إلى المستوى الثاني فهي التشيك والنمسا وإنجلترا وويلز، في المقابل شهد المستوى الثاني من المسابقة صعود منتخبات إسكتلندا والبوسنة والهرسك وصربيا وإسرائيل، بينما هبط للمستوى الثالث منتخبات: أرمينيا وروسيا ورومانيا والسويد.

وصعد إلى المستوى الثاني منتخبات: تركيا واليونان وكازاخستان وجورجيا، وستلعب منتخبات ليتوانيا أمام بيلا روسيا وجبل طارق ضد قبرص لتحديد فريقين يهبطان للمستوى الرابع، وأخيرًا تأهل من المستوى الرابع إلى الثالث منتخبا لاتفيا وإستونيا.