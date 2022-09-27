ألمانيا تتعادل مع إنجلترا «3-3» في الدوري الأوروبي.. والشرطة تفتح تحقيقا بشأن اعتداءات جماهيرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة أنها تشتبه في العشرات من مشجعي كرة القدم الألمان في الاعتداء على زبائن في حانة بلندن قبل تعادل إنجلترا (3-3) مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إن نحو 100 رجل، كثير منهم يرتدون أقنعة، اقتربوا من الحانة في ويمبلي بالقرب من ملعب المباراة واعتدوا على زبائن، بحسب «رويترز».

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وجاء في بيان للشرطة «بينما كان عدد من أفراد المجموعة يرتدون قبعات وأوشحة إنجلترا، يُعتقد أنهم من مشجعي ألمانيا، دخلت المجموعة الحانة وبدأت في الاعتداء على الزبائن، ومعظمهم كانوا في المنطقة لحضور مباراة إنجلترا وألمانيا، تم توجيه لكمات وإلقاء بعض المقذوفات ومنها أقماع المرور».

وأضاف البيان «ردت الشرطة وهربت المجموعة، واستمر الاضطراب نحو دقيقتين»، وقالت الشرطة إن «عددا من الأشخاص أصيبوا في الرأس والوجه، وأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة في الساق والمعصم وإصبع الإبهام»، وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص.