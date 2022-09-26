مبابي يرعب ديشامب قبل انطلاق «مونديال قطر 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا بطل العالم، ديدييه ديشامب، أنه ليس قلقًا على المهاجم كيليان مبابي رغم مستواه المحبط خلال الخسارة (2-0) من الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية، وأشار ديشامب إلى أن نجم باريس سان جيرمان، من القلائل الذين خاضوا مباراتين كاملتين في غضون ثلاثة أيام، بعد مساهمته في الفوز (2-0) على النمسا، الخميس.

حديث ديشامب عن مبابي

وقال ديشامب للصحفيين: «فعل كيليان الكثير من الأشياء الجيدة، لكن لا يمكنه القيام بكل شيء. لعب 90 دقيقة مرتين في ثلاثة أيام، كان أكثر فاعلية في المباراة السابقة، لكنني لست قلقًا على مستواه أبدًا»، بحسب ما نقلته «رويترز».

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كان ديشامب أثار المخاوف من معاناة مبابي (23 عامًا) من الإرهاق قبل المباراة، وطالب مدربه في سان جيرمان، كريستوف غالييه بمنحه راحة.

11 مباراة تنتظر «الديك الفرنسي» قبل المونديال

ولعب مبابي أساسيًا في تسع مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل عشرة أهداف وغاب عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع فريقه، وسيخوض سان جيرمان 11 مباراة قبل التوقف، بسبب كأس العالم.

وقال ديشامب لبرنامج «تيليفوت» التلفزيوني: «إن مبابي بحاجة إلى التنفس قليلًا ولعب دقائق أقل قبل انطلاق مونديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل».

وأضاف المدرب الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم قبل أربع سنوات: «أعرف أن غالييه يريد أن يلعب مبابي، لكن من حين إلى آخر يحتاج للراحة، هذا لن يضره بل على النقيض تمامًا».