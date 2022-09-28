409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول من النسخة الثالثة لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي ألقت بظلالها على استعدادات العديد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بعد أسابيع قليلة، وكانت فعاليات النسخة افتتحت في يونيو الماضي بـ4 جولات متتالية، فيما استكملت من خلال جولتين متتاليتين خلال الأيام القليلة الماضية، والتي استمرت معها مفاجآت البطولة وأرقامها القياسية والمميزة.

ختام فعاليات الدور الأول

ومع ختام فعاليات الدور الأول، حجز المنتخب الإسباني مقعده في نصف نهائي البطولة بفوز درامي على نظيره البرتغالي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنصف النهائي، الذي تقام فعالياته في يونيو 2023، وانتزع المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لنصف النهائي من خلال الفوز على البرتغال بهدف سجله ألفارو موراتا، علمًا بأن التعادل كان كافيًا للبرتغال من أجل التأهل.

409 الحصيلة التهديفية

ومع ختام فعاليات الدور الأول للبطولة، بلغت الحصيلة التهديفية 409 أهداف في 156 مباراة لتتفوق حصيلة دور المجموعات في هذه النسخة على ما جرى تسجيله خلال النسختين السابقتين لدوري الأمم، حيث شهدت النسخة الثانية تسجيل 382 هدفًا في 168 بمختلف أدوار البطولة حتى النهائي، فيما شهدت النسخة الأولى 342 هدفًا في 142 مباراة بمختلف الأدوار حتى النهائي، بحسب موقع «24».

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ولا تزال النسخة الحالية قادرة على تعزيز هذا الرقم القياسي للأهداف المسجلة من خلال مباريات نصف النهائي والنهائي منتصف العام المقبل.