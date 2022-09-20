رسميا.. «فاليري» يعزز صفوف منتخب تونس

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مدافع‭ ‬أنجيه الفرنسي، يان فاليري، الانضمام إلى منتخب تونس لكرة القدم، بعد أن سبق له اللعب في الفئات السنية لفرنسا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يان فاليري يختار تونس ويوقع الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي، ويضع نفسه على ذمة الإطار الفني والمنتخب التونسي دون قيد أو شرط».

وولد فاليري (23 عاما)، وفقًا لـ«رويترز» لأب فرنسي وأم تونسية، وسبق له اللعب في صفوف الفئات السنية لمنتخب فرنسا. وبدأ مشواره في الفئات السنية لرين الفرنسي قبل أن ينضم إلى ساوثامبتون الإنجليزي.

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وانتقل الموسم الماضي إلى برمنجهام سيتي على سبيل الإعارة قبل أن ينضم حديثًا إلى أنجيه الفرنسي. وسينضم اللاعب إلى معسكر منتخب تونس الذي يستعد لخوض مواجهتين وديتين ضد جزر القمر والبرازيل هذا الشهر.

وتستعد تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.