انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الثلاثاء، مبيعات تذاكر كأس العالم بقطر 2022، وفق أسبقية الشراء، حتى 16 أغسطس المقبل، وسط ترقب الكثير من الجماهير لشراء تذاكر المباريات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح ما تبقى من تذاكر مونديال قطر 2022 للبيع المباشر اليوم، مؤكدا في وقت سابق بيع 1.8 مليون تذكرة قبل أشهر من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر موقعه الرسمي: «نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة أن عدد التذاكر أضحى معدودا بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم احتياطية إذا زاد الطلب وقل العرض».

تزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات

وأوضح: «تهاتف مواطنو عدة دول لاقتناء تذاكر مبيعات اللحظات الأخيرة وعلى رأسهم بعد الدولة المضيفة كل من كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وأميركا».

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ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرف عشاق الكرة على المنتخبات الـ 32 المتأهلة لقطر 2022، وستُغلق هذه الفترة أبوابها في 16 من أغسطس في تمام الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا و12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة، ونستغل فرصة هذا البيان لنذكر المشجعين بضرورة التخطيط الجيد لرحلتهم نحو قطر وتجنب المواقع غير المصرح بها والتذاكر المزيفة».