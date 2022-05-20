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مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 03:36 مساء
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
كأس العالم. (الإنترنت)
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تنتظر كأس العالم 2022 في كرة القدم ثلاثة متأهلين من أصل 32 منتخبا سيشاركون في الحدث العالمي في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وبدأت كأس المونديال رحلتها حول العالم حيث غادرت قطر، البلد المستضيف للمونديال هذا العام، على أن تعود قبل إقامة المباراة النهائية، التي ستقام في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر المقبل.

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وطوال الأشهر الستة المقبلة، ستزور الكأس المرموقة 54 دولة حول العالم، من بينها الـ32 بلدا التي ستشارك بالمونديال، قبل عودتها مجددا إلى قطر، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

الملاحق المؤهلة لكأس العالم
بعد حجز 29 منتخبا بطاقة المشاركة، تبقى الملاحق الأخيرة لاكتمال العدد: ملحق أوروبي وملحقان دوليان.

الأربعاء 1 يونيو: نصف نهائي ملحق المسار الأول في أوروبا بين إسكتلندا وأوكرانيا في جلاسكو.

الأحد 5 يونيو: الفائز بين إسكتلندا وأوكرانيا يواجه ويلز في كارديف على بطاقة التأهل.

الثلاثاء 7 يونيو: ملحق تحديد خامس قارة آسيا بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة على استاد أحمد بن علي في قطر.

الإثنين 13 يونيو: ملحق دولي بين خامس آسيا والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

الثلاثاء 14 يونيو: ملحق دولي بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

النهائيات
تنطلق النهائيات يوم 21 نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة. في اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الإكوادور على استاد البيت في الخور. وتختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 ديسمبر.

المواعيد الرئيسة
- من 21 إلى 24 نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات.

- من 25 إلى 28 نوفمبر: الجولة الثانية من دور المجموعات.

- من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات.

- من 3 إلى 6 ديسمبر: الدور ثمن النهائي.

- 9 و10 ديسمبر: الدور ربع النهائي.

- 13 و14 ديسمبر: الدور نصف النهائي.

- 17 ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث.

- 18 ديسمبر: المباراة النهائية.

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