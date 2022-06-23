رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر المقرر نهاية العام الجاري، وفق ما أعلن الخميس.

وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان، وفقا لـ«فرانس برس»: «بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعبا في القائمة النهائية» لكل منتخب، ليسير بذلك على خطى الاتحاد الأوروبي للعبة الذي اتخذ قرارا مماثلا قبل كأس أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي».

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف حجم تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي كان يهدد المنتخبات.

موعد الانطلاق

يذكر أن بطولة كأس العالم قطر 2022، ستنطلق يوم 21 نوفمبر بإقامة 4 مباريات، حيث سيلتقي منتخبا السنغال وهولندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، بينما يلعب في اليوم نفسه كل من إنجلترا مع إيران، ويلتقي منتخب البلد المضيف قطر مع الإكوادور، فيما يختم لقاء الولايات المتحدة وويلز مواجهات اليوم الأول. وستقام المباراة النهائية على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر 2022.

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بيع 1.2 مليون تذكرة

جرى بيع نحو 1.2 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد فترة البيع الثانية، بحسب ما أعلن أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، حسن الذوادي، خلال منتدى قطر الاقتصادي، أمس الأربعاء.

وفي المجمل، أوضح منظمو كأس العالم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، أنهم تلقوا 40 مليون طلب: 17 مليونا في فترة البيع الأولى و23 مليونا في الثانية.