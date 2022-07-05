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الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يطالب بلاده باستضافة كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 10:40 صباحا
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يطالب بلاده باستضافة كأس العالم
كأس العالم. (الإنترنت)
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قال  الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، جيمس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على بلاده التفكير في إمكانية التقدم بعرض مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، بعد المشاركة المنتظرة مع نيوزيلندا لاستضافة كأس العالم للسيدات العام المقبل.

ويعتقد جونسون أن عرضا مشتركا آخر مع نيوزيلندا ربما يمثل أحد الطرق لتحقيق هذا الهدف، بينما يمكن لأستراليا أيضا أن تبحث عن شراكة مع دول في جنوب شرق آسيا.

وقال جونسون، وفقا لـ«رويترز»: «كندا بدأت باستضافة كأس العالم للسيدات في 2015 وأنت تتقدم بسرعة إلى 2024 وهي ستستضيف كأس العالم 2026».

وأضاف: «أعتقد أنه يتم النظر إلينا كمنطقة مع نيوزيلندا، ولكن لدينا أيضا الكثير من العلاقات والكثير من النمو في جنوب شرق آسيا أيضا، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى دراسة ذلك على حد سواء».

الخسارة أمام قطر
وقدمت أستراليا عرضا لاستضافة كأس العالم 2022 لكنها خسرت أمام قطر، بينما ستستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة كأس العالم 2026.

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وأثار انسحاب الصين من استضافة كأس آسيا العام المقبل تكهنات بأن أستراليا قد تحاول التقدم بعرض لتنظيم البطولة القارية. لكن رغم أن جونسون قال إن أستراليا تشاورت بالفعل مع الاتحاد الآسيوي للعبة، فمن غير المرجح أن تتقدم بعرض ما لم يتم نقل الحدث إلى وقت لاحق لأن التوقيت سيتعارض مع كأس العالم للسيدات.

وأوضح جونسون، وفقا لـ«رويترز»: «الشيء المهم بالنسبة لنا هو موعد إقامة الكأس.. في الوقت الحالي، من المقرر أن تقام في منتصف العام 2023.. هذا لا يناسبنا لأننا نستضيف نهائيات كأس العالم للسيدات في نفس الوقت تقريبا، لذلك نحن نتناقش مع الاتحاد الآسيوي حول ما إذا كان يرحب بإقامة المسابقة في يناير أو فبراير 2024 أم لا.. إذا كان هذا ممكنا، فهذا شيء سندرسه بطريقة هادفة».

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