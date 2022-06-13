أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أميركا الجنوبية، بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الإثنين على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي.

بهذه النتيجة تأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والخامسة على التوالي، بعدما شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

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وتنضم أستراليا في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.