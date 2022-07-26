غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم، أن الأحد المقبل 31 يوليو، سيكون آخر موعد من أجل التقديم للتطوع في البطولة، فيما تُختتم المقابلات مع الأشخاص المتقدمين 13 أغسطس والذي يتزامن مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق البطولة العالمية المرتقبة أواخر العام.

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قالت اللجنة في بيان رسمي «عدد المتطوعين الذين سيشاركون في دعم الجوانب التشغيلية لمونديال قطر 2022، سيصل إلى 20 ألف متطوع في البطولة، التي تقام في الوطن العربي للمرة الأولى، والتي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل، وتتواصل حتى 18 ديسمبر، وتستضيف منافساتها ثمانية ملاعب مشيدة، وفق أعلى المواصفات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية».

وسيشكل المتطوعون عنصرًا محوريًا وفاعلًا في نجاح البطولة، من خلال استلامهم ما يزيد على 30 دورًا مختلفًا، يقدمون من خلالها الدعم لـ45 جانبًا تشغيليًا.