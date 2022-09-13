«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، «قمة الرعب»، في تمام الساعة التاسعة مساء، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف بايرن ميونخ العملاق الكتالوني برشلونة، بعد بداية رائعة للفريقين بفوز بايرن على إنتر الإيطالي في أرض الأخير بهدفين، وبرشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1).

- ليفربول المترنح يستضيف أياكس البارع هجوميا في دوري الأبطال بالتوقيت الليبي

- جنازة الملكة إليزابيث تؤجل مباراة رينجرز ونابولي 24 ساعة في دوري الأبطال وتمنع الجماهير

وتتجه الأنظار إلى «أليانز أرينا»؛ لمتابعة خاصة لهداف برشلونة الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يحل ضيفا على الفريق الذي توج معه هدافا للدوري الألماني 6 مرات في المواسم السبعة الماضية، كما ستكون المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2000- 2001، لخسارته ذهابا وإيابا أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة (صفر-3).

ونجح بايرن ميونيخ في هز الشباك هذا الموسم، بتسجيله 31 هدفا في 9 مباريات في مختلف المسابقات، وسيكون السنغالي ساديو ماني أمام فرصة مثالية لتأكيد أنه خير خلف لليفاندوفسكي في هجوم البايرن؛ خصوصا أن جماهير النادي البافاري تعقد عليه آمالا كبيرة لتعويض مكان النجم البولندي.