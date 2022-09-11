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جنازة الملكة إليزابيث تؤجل مباراة رينجرز ونابولي 24 ساعة في دوري الأبطال وتمنع الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 04:15 مساء
جنازة الملكة إليزابيث تؤجل مباراة رينجرز ونابولي 24 ساعة في دوري الأبطال وتمنع الجماهير
مراسم تأبين الملكة إليزابيث. (إنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأحد، تأجيل مواجهة رينجرز الإسكتلندي ونابولي الإيطالي المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا إلى الأربعاء، بسبب الإجراءات الأمنية والتدابير الخاصة بمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي تُوفيت الخميس الماضي.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأربعاء المقبل الساعة التاسعة مساء في ملعب ايبروكس ستاديوم معقل رينجرز، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ونظرًا لعدم تمكن جماهير نابولي من السفر إلى إسكتلندا، سيجري أيضًا منع جماهير رينجرز من حضور مباراة الإياب على ملعب نابولي، وفقًااً لـ«يويفا» الذي دعا المشجعين إلى عدم السفر واحترام هذا الوضع الاستثنائي.

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