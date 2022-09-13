ليفربول المترنح يستضيف أياكس البارع هجوميا في دوري الأبطال بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف ليفربول الإنجليزي وصيف البطل نظيره أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

خسارة مذلة

وخسر ليفربول الأربعاء الماضي بنتيجة مذلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، على أرض نابولي الإيطالي (1-4)، وكشفت الهزيمة التي مني بها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» حجم المشكلة التي يواجهها في مستهل الموسم الجاري.

الاعتراف بالخطأ

وقال كلوب على هامش مواجهة أياكس: «نعم نعاني من مشكلات؛ خصوصا في الجانب الدفاعي، نريد أن نظهر ردة فعل إيجابية أمام جماهيرنا، المباراة لن تكون سهلة، ومنافسنا لديه معنويات عالية بعد انتصاره في الجولة الأولى».

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ولم يفز ليفربول سوى بمباراتين من أصل 7 خاضها هذا الموسم محليا وقاريا، في سلسلة تضمنت الخسارة أمام غريمه مانشستر يونايتد (1-2)، وبسبب تأجيل مباريات الدوري الممتاز خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حصل كلوب على مزيد الوقت من أجل التحضر للقاء اليوم.