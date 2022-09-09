Atwasat

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 05:21 مساء
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
التونسية أنس جابر. (الإنترنت)
alwasat radio

بلغت التونسية أنس جابر، ليل الخميس- الجمعة، نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها إثر فوزها الكبير على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين 6-1 و6-3.

واحتاجت التونسية أنس جابر لساعة وست دقائق للتخلص من منافستها الفرنسية كارولين غارسيا في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وفازت عليها بنتيجة 6-1 و6-3 لتشق طريقها إلى الدور النهائي للمرة الأولى في مسيرتها والثانية لها في البطولات الأربع الكبرى.

وزيرة السعادة
وصرخت أُنس، التي أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال ويمبلدون هذا العام واشتهرت بأنها «وزيرة السعادة»، عندما سددت ضربة إرسال ساحقة لتحقق الفوز.

- فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب تومليانوفيتش

وقالت، وفقا لـ«فرانس برس»: «هذا شعور رائع، كان هناك الكثير من الضغط علي بعد ويمبلدون، وأنا سعيدة بتحقيق هذه النتائج.. بدأت موسم الملاعب الصلبة بشكل سيء، لكني سعيدة الآن ببلوغ النهائي هنا».

جابر أول أفريقية في النهائي
وأصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث ستواجه المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال أوروبا
جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال ...
رسميا: تشيلسي يعين غراهام بوتر مدربا له خلفا لتوخل
رسميا: تشيلسي يعين غراهام بوتر مدربا له خلفا لتوخل
«يويفا» يعلن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
«يويفا» يعلن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال ...
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»...
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب تومليانوفيتش
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى نصف النهائي على حساب ......
المزيد
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات......
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة ......
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين...
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة ......
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط