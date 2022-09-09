شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت التونسية أنس جابر، ليل الخميس- الجمعة، نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها إثر فوزها الكبير على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين 6-1 و6-3.

واحتاجت التونسية أنس جابر لساعة وست دقائق للتخلص من منافستها الفرنسية كارولين غارسيا في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وفازت عليها بنتيجة 6-1 و6-3 لتشق طريقها إلى الدور النهائي للمرة الأولى في مسيرتها والثانية لها في البطولات الأربع الكبرى.

وزيرة السعادة

وصرخت أُنس، التي أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال ويمبلدون هذا العام واشتهرت بأنها «وزيرة السعادة»، عندما سددت ضربة إرسال ساحقة لتحقق الفوز.

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وقالت، وفقا لـ«فرانس برس»: «هذا شعور رائع، كان هناك الكثير من الضغط علي بعد ويمبلدون، وأنا سعيدة بتحقيق هذه النتائج.. بدأت موسم الملاعب الصلبة بشكل سيء، لكني سعيدة الآن ببلوغ النهائي هنا».