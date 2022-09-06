مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف فريق إشبيلية الإسباني فريق مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضمن المجموعة السابعة بدوري الأبطال.

المباراة يتطلع فيها السيتي المدجج بالنجوم وبقيادة نجمه الجديد النرويغي إرلينغ هالاند إلى العودة بالنقاط الثلاث، فيما يلعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي فقد العديد من عناصره الأساسية مع إف سي كوبنهاغن الدنماركي.

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وفرض أستون فيلا التعادل الإيجابي على مانشستر سيتي (1-1)، السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

تقدم السيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 50، وتعادل أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 74، ورفع مانشستر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف آرسنال، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز 17.